Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, göreve başlar başlamaz vaat ettiği projesi için başlangıç imzasını attı.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, 1000 konutluk Şehri Huzur Yapı Kooperatifi'nin kuruluşu için harekete geçerek kuruluşu tamamladı.

Üye kaydı için hazırlıklara başladıklarını söyleyen Başkan Arslan, gelişmeleri ilerleyen günlerde paylaşacaklarını aktardı.

Başkan Arslan konu ile alakalı yaptığı açıklamada, “İlk projemiz için başlangıç imzamızı attık. 1000 konutluk Şehri Huzur Yapı Kooperatifi'nin kuruluşu tamamlandı. Üye kaydı için hazırlıklara başlıyoruz, gelişmeleri ilerleyen günlerde halkımız ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.