Artık sürücüler, nüfus cüzdanı ile sürücü belgesini birleştirme işlemiyle bu zorunluluğu kolayca yerine getirebiliyorlar. Bu uygulama sayesinde sürücüler, sadece 5 dakika içerisinde işlemlerini tamamlayabiliyorlar.

Yozgat'ta devam eden bir diğer kolaylık ise TC kimlik kartlarına ehliyetlerin yüklenmesi işlemidir. Bu uygulama ile sürücüler, artık yanlarında ayrıca ehliyet taşıma zorunluluğundan kurtulmuş oluyorlar. Yeni ehliyet ve kimlik kartı başvurusu yapanlar, ehliyetlerinin kimlik kartlarına yüklenmesini talep edebiliyorlar. Böylece basılan kimlik kartları, içerisinde ehliyet bilgilerini de barındırarak sürücülere teslim ediliyor.

Ehliyet ve kimlik kartı birleştirme işlemi için randevu almak gerekiyor. Randevu alındıktan sonra, nüfus müdürlüklerine gidilerek kısa bir süre içerisinde işlemler tamamlanabiliyor. Bu işlemi sürücüler kendileri gerçekleştirebiliyor ve oldukça kısa bir sürede sonuçlandırabiliyorlar. Ehliyet bilgilerinin kimlik kartlarına aktarılması işlemi ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Bu uygulama, sürücülerin yanlarında taşıması gereken belgelerin sayısını azaltarak pratik bir çözüm sunuyor.

Ehliyet ve kimlik kartı birleştirme işlemi için öncelikle e-devlet üzerinden randevu almak gerekiyor. Randevu saatinde nüfus müdürlüğüne gidildiğinde, elektronik cihaza kimlik kartı takılarak işlemler başlatılıyor. İşlem sırasında cihazın yönlendirmeleri takip edilerek parmak izi veriliyor ve işlem tamamlanıyor. Bu sayede sürücüler, işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayarak günlük yaşamlarında daha rahat bir şekilde araç kullanabiliyorlar.