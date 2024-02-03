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Sorgun mevcut Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan adayı Mustafa Erkut Ekinci, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sorgun ilçesine yapmış olduğu 5 yıllık hizmetin ardından tekrar MHP’den belediye başkan adayı gösterilen Başkan Mustafa Erkut Ekinci, esnafın ve vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Seçim çalışmaları kapsamında Sorgun sanayi esnafını ziyaret eden Ekinci, vatandaşlarla da sohbet etti.

Yapmış olduğu çalışmaları ve projeleri anlatan Ekinci, esnafa hayırlı işler, bol kazançlar diledi.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Ekinci, “Sanayi esnafımızla kurduğumuz gönül köprüsünün çok sağlam ve uzun vadeli olduğuna şahit oldum. Çok şükür istikametimiz hak, yolumuz aydınlık. Birbirimizin ardında samimiyetle durursak önümüzdeki bir kaç yılda Sorgun’u şaha kaldıracağımızdan eminim” dedi.

“TEŞEKKÜRLER SORGUN”

Sorgun halkına teşekkür eden Ekinci, “Bize gönlünü açan, bağrına basan; destekleriyle, teşvikleriyle ve önerileriyle yolumuzu aydınlatan kıymetli hemşehrilerime, kısa zamanda beni anlayıp fedakarca çalışan başarılarımızın cefakar mimarları belediye çalışanlarıma, mesai arkadaşlarıma, çalışma ekibime, fahri destekçilerime ve meclis üyelerime, canı gönülden teşekkür ederim” şeklinde konuştu.