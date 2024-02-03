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Yozgat'ta, geçmiş yıllara kıyasla yağışlarda önemli bir düşüş yaşanması, bölge sakinlerini endişelendiriyor. Yozgat, genellikle soğuk, ayazlı ve karlı hava koşullarıyla bilinirken, şu ana kadar beklenen kar yağışı gerçekleşmedi.

Önceki yıllara göre yağışın azalması, hem vatandaşları üzdü hem de endişelendirdi. Farklı günlerde farklı şiddetlerde kar yağışı olsa da genel olarak yağış miktarında belirgin bir azalma söz konusu. Bu durum, kaldırımlarda buzlanma ve sarkıt oluşumlarına neden oldu.

Kaldırımların buz tutması, birçok noktada vatandaşların yürüme zorluklarına sebep olurken, çatılarda oluşan uzun buz sarkıtları da dikkat çekiyor. Beklenen kar yağışının gerçekleşmemesine rağmen, hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyretmesi, olumsuzlukların artmasına neden oldu ve vatandaşları kar özlemini daha da hissettiriyor.