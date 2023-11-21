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Ders çalışmak için gençlere nezih ve sıcak bir ortam oluşturduklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Gençlik Merkezi’nin ilçenin merkezi olacağını söyledi.

Belediye tarafından yapımına başlanan ve gençlerin hizmetine sunulan merkez hakkında bilgi veren Başkan Açıkel, “İlçemizin yeni yüzü ve konumu itibariyle de merkezi olmaya aday bir yatırım oldu. Modern mimarisi ve dış görünümüyle ilçemize fazlasıyla yakıştığını düşündüğümüz bu hizmet Sarıkaya’mızın büyük bir eksikliğinin daha belediye eliyle giderilmiş olmasını sağladı. Yaklaşık olarak bin 200 metrekare kullanım alanına sahip olan iki katlı gençlik merkezi içerisinde ilçemiz gençlerinin huzur, güven ve sıkılmadan çeşitli aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri bir tesis" ifadelerini kullandı.

Açıkel, "Dışardan bakıldığında ise çevre aydınlatmaları ve 3 boyutlu taş dizilimi ilçemizin çehresini değiştiren bir proje. Ayrıca Gençlik Merkezi ön kısmında ilçe meydanı ile de burası ilçemizin cazibe merkezi olacak dersek konumunu tam manasıyla ifade etmiş olduk. Bütün bu yapılanlara ek olarak Hacı Hasan Bor Parkı ve Gençlik Merkezi arasında bulunan yol üzerinde sağlı sollu 14 adet bungalov işyeri, yol ve kaldırım çalışması yaparak özellikle yaz aylarında insan yoğunluğunun en fazla görüldüğü bu alanı ilçemize yakışır ve daha da modern kullanışlı bir hale getirmeyi amaçladık. Bungalov işyerlerimizin yapımı tamamlayarak bu alanda yol ve kaldırım çalışmalarımız ile hemşehrilerimizin hizmetine ve beğenisine sunduk. Tüm bu hizmetlerimizin ilçemize ve siz değerli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını dileriz” dedi.