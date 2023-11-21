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Donan sayaç ve su borularına sıcak su ve ateş ile müdahale edilmemesi gerektiğine vurgu yapan tesisatçılar, su sayaçları ve tesisatların donmalarına karşı alınabilecek önlemleri anlattı.

Tesisatçılar, “Su tesisatları, iklim değişikliklerine karşı korunması en çok önem arz eden donanımlardır. Bunların en büyük düşmanı soğuk havalarda yaşanan don olayıdır. Bu nedenle havaların soğuduğu bu günlerde açıkta olan su sayaçları ve iç tesisatta yer alan ana kolon boruları soğuğa karşı yalıtımlı olmadığından suyun kullanılmadığı zamanlarda donmaktadır. Kışın su sayacı ve borularının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması gerekir. Sayacın etrafı yalıtım, talaş veya benzeri materyaller ile koruma altına alınarak muhtemel bir problemin önüne geçilmelidir. Sayaç yerinin ayrıca temiz, aydınlık ve rüzgâr almayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bazı vatandaşlarımız donan sayaç ve su borularına sıcak su ve ateşle müdahale ederek açmaya çalışmaktadır. Bu da sayaçlara zarar vererek, bir daha kullanılamaz hale getirmektedir. Donan sayaçlara kesinlikle bu şekilde müdahale edilmemelidir. Donma sonucu patlayan sayaçtan akan su diğer sayaçların donmasına da neden olmaktadır. Bu durumda suyun vanadan kapatılarak kesilmesi ve vakit kaybetmeden yetkililerine başvurulması gerekmektedir” dedi.

Su sayaçlarını koruma yöntemlerini de anlatan tesisatçılar, “Sayaçtan önceki ve sonraki bağlantı borularının dışı alüminyum, içi ise izocam malzemeli hazır koruma malzemesi ile kaplanmalı. Sayaç ve tesisat boruları, pamuklu kumaş malzeme ile sayaç ekranının açık kalması sağlanacak şekilde sarılmalı. Müstakil bahçe evi, dubleks, villa gibi konut ya da iş yerlerinde kuru talaş, kuru saman, parçalı strafor gibi malzemelerle yastık vazifesi görecek şekilde sayacın bulunduğu alanın kuru olması sağlanmalı (sayacın kuyu içerisinde olan yerleri de dahil). Sayaç mahalli veya tesisat kesinlikle naylon türü bir malzeme ile korunmamalı (aksi halde sayacın ve sayaç mahallinin nemlenmesine ve sayacın patlamasına neden olmaktadır). Sayaç odaları, kolektör ve katlardaki sayaç şaftlarında bulunan sayaçlar, rüzgâr veya soğuk olan açık alanlarda bulunmamalı. Sayaç odaları veya müstakil katlarda olan sayaç yerlerinde kesinlikle aydınlatma olmalı. Sayaç arızalarında müdahale ve patlak anında ekiplerin hareket alanı ve suyun gideri mutlaka olmalıdır” ifadelerini kullandı.