İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sürmeli Toplantı Salonunda Yozgat eğitimi ve 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ile ilgili hazırlık toplantısı yapıldı.

Toplantıda gündem maddelerinden; okulların eğitim ve öğretime hazırlanması, ders kitaplarının dağıtımı, yeni göreve başlayacak öğretmenlere rehberlik yapılması, eğitimde Türkiye Yüzyılı ile ilgili planlama ve çalışmalar, okul öncesi eğitim hizmetleri, pansiyonların hazırlanması, tasarruf tedbirleri, ödeneklerin usulüne uygun harcanması, fazla malzemelerin tespiti ve bildirilmesi, sene başında komisyon ve kurulların oluşturulması, belirli gün ve haftalarla ilgili planlama, destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili planlama ve kurs merkezlerinin belirlenmesi, Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları ile ilgili çalışmalar, özel öğretim kurumlarının çalışma usul ve esasları ile izinsiz eğitim faaliyetleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemler konuları görüşülerek kararlar alındı.

Toplantıya katılan yöneticiler birimleri hakkında ilçe müdürler ile istişarelerde bulunarak yapılması gereken çalışmalar hakkında görüştü.

İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile yapılan hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Müdür Yazıcı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim hazırlıklarının her konuda hızla devam ettiğini ve göz aydınlığı çocuklarının okullarına geldiğinde tüm hazırlıkların tamamlanması gerektiğini söyleyerek, ilçe milli eğitim müdürlerinden hazırlık süreçlerinin bizzat ve titizlikle takip edilmesini istedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlerinden talep ve önerilerini alarak, fikir alışverişinde bulunan Yazıcı, emek ve gayretlerinden dolayı toplantıya katılan yöneticilere teşekkür etti. Melike Aslı Arslan