Madalya alan sporcuları antrenörleri ve Koordinatör Hasan Keleş ile birlikte kabul eden Emniyetspor Başkanı Saffet Arslan, sporcularla birlikte yemek yedi ve başarılı olan sporcuları ödüllendirdi. Başkan Arslan, Sivas’ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda alınacak dereceler için ayrıca ödül vereceğinin de altını çizdi. Emniyetspor’un İl Şampiyonası’nda dereceye giren sporcuları ise şu şekilde oldu;

Emre Okul, Beril Yeşil, Yaren Yılmaz, Nehir Utangaç ve Murat Tura altın madalya, Adem Talha Şahin ve Yusuf Kebap gümüş madalya, Ceylin Nisa Bıyım, Sena Nur Şahin, Emine Yıldız, Kübra Alptekin, Firdevs Sude Kayya bronz madalya. İHA