Ziyaretleri kapsamında Boğazlıyan Belediyesini ziyaret eden Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Gökhan Coşar ile bir araya geldi.

İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Coşar, yeni projeleri anlattı.

4 dönem Yozgat ve ilçelerine hizmet etme onuruna nail olduğunu dile getiren Başer, “Boğazlıyan Belediye Başkanlığımızı ziyaret ettik. Belediye Başkanımız Gökhan Coşar kardeşimden çalışmaları ve yeni projeleri hakkında bilgi aldık. Vizyonu, gayreti, çalışmaları ve projeleriyle Boğazlıyan’ımıza çağ atlatan kıymetli başkanıma millete hizmet yolunda başarılar diliyorum” dedi.

“GİRMEDİK GÖNÜL BIRAKMADIK”

12 yıllık milletvekilli döneminde sıkılmadık el, çalmadık kapı, girilmedik gönül bırakmadıklarının altını çizen Başer, “Yozgat’ımız ve ilçelerine, beldelerine ve köylerine yapılan her yatırımda, her hizmette alın terimiz var. Bu mutluluk bana yeter. Evlatlarına her zaman sahip çıkan aziz Yozgatlıma vefa duygularım hiç bitmeyecek. Bu bir veda değil, yeni bir başlangıç. İlk gün ki aşkla ve memleket sevdasıyla aziz Yozgatlımla değişik görevlerde, farklı platformlarda yine birlikte olacağız. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hizmet bayrağını daha yukarlara çıkartacak, Türkiye Yüzyıl’ını birlikte inşa edeceğiz. Birlikte başaracak, birlikte kazanacağız. Daha çok hizmetler edeceğiz” şeklinde konuştu. Haber Merkezi