Sorgun Şakir Efendi Şehir Meydanında düzenlenen Festivalde öğrenciler hünerlerini sergiledi.

Festival hakkında açıklamada bulunan Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Sorgun’un Bilim ve Teknoloji Festivali başladı. Geleceğimizin bilim insanları, mühendisleri, mimarları bir arada. Akıllı traktör, güneş enerjisi ile çalışan araba, tohumsuz- topraksız bitki üretimi ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Bilim merkezimizde geleceğin bilim adamlarını yetiştirmeyi sürdürüyoruz. 15 yıldır bu merkezde binlerce yavrumuzu bilimsel aktivitelerde buluşturduk. Çocuklarımızın hazırladığı özel projelerin önünü açtık. Bütün öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimin gizemli dünyası ile buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gençler arasında bilimsel farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen festivalde gençler yaptıkları icatları sundu. Melike Aslı Arslan