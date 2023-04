Çekerek İlçesinde bulunan Şehit Sadık Nazlı İlkokulu öğrencilerine Gençlik Merkezi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Gençlik Merkezlerinin gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, gençleri sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek amacıyla açıldığını söyleyen ekipler, gençleri aydınlattı.

Aynı zamanda gençlerin kişisel, sosyal ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak, gençlere rehberlik ve danışmanlık yapmak, gençleri zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek ve gençlerin çeşitli aktiviteler içinde yer alarak sosyal beceriler kazanabilmesi için çeşitli faaliyetler yapıldığı kaydedildi.

Ekipler öğrencilere, “Hayatın her alanıyla ilgili takım ruhu ve aktif katılımın öne çıktığı teorik atölye çalışmalarını içermektedir. Bu atölye çalışmalarındaki teorik boyut, gençlerin bilgiyi hayatta kullanmalarını sağlayacak şekilde yaygın eğitim teknikleri başta olmak üzere çeşitli uygulamalı yöntemler kullanılarak zenginleştirilmektedir. Gençlik merkezlerinde doğrudan anlatım ve dinleme üzerine atölye çalışması yapılmaz. Gençlerin aktif katılım sağlayacağı, sorgulamanın ön planda olduğu, her gencin kendi düşüncelerini rahatlıkla ifade edebileceği, alanla ilgili farklı düşünme biçimlerinin geliştirileceği atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi esastır” bilgilerini de aktardı.

Gençlik Merkezleri Akademisi’ndeki atölyeler şunlardır: Değerler Atölyesi, Dini İlimler Atölyesi, İnovasyon Atölyesi, Kişisel Gelişim Atölyesi, Sosyal Bilimler Atölyesi, Dil Eğitimleri Atölyesi, Güzel Sanatlar Atölyesi, Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyelesi.

GENÇLER İLGİ ALANLARINA YÖNELİYOR

Kulüpler ve içeriği hakkında ise şu bilgiler paylaşıldı; “Gençlik Merkezi Kulüplerinde gençlerimizin ilgi alanlarına göre kendilerini ilgi duydukları ve çalıştıkları alanın özelliğine göre ifade edebilecekleri her türlü faaliyeti tasarlayıp, planlayıp ve gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır. Gençlerin ilgi alanlarına göre yapılan bir tasnif ile 5 Gençlik Merkezi Kulübü belirlenmiştir. Bu kulüpler ve içeriği aşağıda belirtilmiştir. Gençlik Merkezleri Kulüplerinin esası Gençlik Merkezlerimizdeki Atölye çalışmaları ile teorik/bilişsel gelişimlerini gerçekleştiren/gerçekleştirmeye devam eden gençlerimizin bu çalışmalarını çevreyle, toplumla paylaşmasını ve kendilerini ifade edebilmelerini sağlamalarına fırsat sunmaktadır. Bu; gençlerin atölye çalışması gerçekleştirdiği alana göre konserler, sergiler, gösteriler, oyunlar, müsabakalar, münazaralar, doğa yürüyüşleri, gönüllülük faaliyetleri, kitap okuma kritikleri, konferanslar, sempozyumlar vs. olabilmektedir. Böylece gençlerimizin kişisel, sosyal ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlanmaktadır. Dolayısıyla kulüpler atölyede öğrenilenlerin uygulama alanlarıdır. Bu faaliyetlerin planlanması, kurgulanması, gerçekleştirilmesi gençlik merkezi görevlilerinin rehberliğinde gönüllü, o alana ilgisi olan gençlerin bizzat kendileri tarafından yapılmaktadır. Her bir kulüpte o alanla ilgili tüm bu iş ve işlemler; gönüllü gençlerimiz marifetiyle gençlik liderlerimiz/görevlilerimiz rehberliğinde organize edilmektedir. Bu gençlerimiz o kulüplerin üyeleridir. Her kulübün üyeleri o kulübün alanı ile ilgili aktif ve gönüllü olarak faaliyetleri planlayıp organize etmeye istekli olan gençlerimizden oluşmaktadır.”

Ekipler tarafından son olarak, “Gençlerimizin hiçbir maddi karşılık beklemeden, toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak amacıyla içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak gençlik merkezlerimiz etrafında gerçekleştirilebilecek her türlü faaliyeti planlamaları ve uygulamaları amaçlanmaktadır. Gençlik Merkezlerimizde yapılan tüm faaliyetler, gençlerimizin nitelikli zaman geçirmelerini, dolayısıyla her türlü zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayacak önleyici ve koruyucu faaliyetlerdir. Bununla birlikte gençlerimizi, aileleri, toplumu bilgilendirmek ve farkındalığı artırmak amacıyla uzmanlar tarafından seminer, konferans, sunum çalışmaları da gerçekleştirilmektedir” denildi. Melike Aslı Arslan