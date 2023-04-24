Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlük Cumhuriyet binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Karadağ, Üniversitenin 2019-2023 yıllarında arasında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“İNANMAK BAŞARMANIN YARISIDIR”

Karadağ yaptığı açıklamada; “2019 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlük görevinin şahsıma tevdiini onur ve şeref olarak addederek aslında insana her bahşedilenin bir emanet olduğu gerçeğini esasa almış, bu emanete sahip çıkmak üzere aldığımız bayrağı çok daha yükseklere taşıma sorumluluğu ile hareket ettiğimizi açık yüreklilikle belirtmek isterim. Bu sorumluluk bilinci ile Üniversitemizi Akademi ‘yanın beklentileri çerçevesinde, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çok daha görünür kılarak üniversitemizin güçlü bir kimliğe sahip olması adına Marka Üniversite yapma gayreti ve çabası ile kararlılığımızı ifaya çalıştık. İlk olarak inanmak başarmanın yarısıdır, özdeyişinden hareketle; inandığımız, hedeflediğimiz ve de hayal ettiğimiz başarılara ulaşmak için üniversitemiz sloganını Kararlılıkla, Başarıya… mottosuyla güncelledik. Kararlılıkla, Başarıya anlayışımızla var olan ve aramıza kattığımız başta akademik olmak üzere tüm personelimizle üniversitelerin temel işlevleri olan Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme (AR-GE) ve Topluma Katkı esaslı değişim ve dönüşümlerle Yozgat Bozok Üniversitemizi (YOBÜ) Akademik Gelişme ve Başarıda oldukça önemli bir noktaya taşıdık YOBÜ, Eğitim-Öğretimde Değişim ve Dönüşümlerle öğrencilerine önemli ayrıcalıklar ve fırsatlar sağlarken, son dört yılda öğrenci sayısını 24 bin civarlarına, uluslararası öğrenci sayısında da çok önemli bir artışla 142'den 1413'e çıkarmış bulunmaktadır” dedi.

“KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ”

Bozok Üniversitesi’nin ödüller kazanarak adından bahsettirdiğini kaydeden Rektör Karadağ, “Diğer taraftan, Uzaktan Eğitimde Üniversitemiz; BOYSİS, BOZOK Mobil, YOBUTV çevrim içi video içerik platformu, çevrim içi toplantı platformu BOZOK içtima ve hayat boyu öğrenme platformu BOZOK Akademi adlarıyla kendi yönetim sistemlerini hayata geçirerek her durum ve pozisyonda Eğitim-Öğretim faaliyetlerini nitelikten ödün vermeden kararlılıkla devam ettirmektedir. Üniversitelerin olmazsa olmazı olan bilimsel çalışmalarda dört senede TÜBİTAK destekli projeler başta olmak üzere uluslararası yayın, patent ve faydalı model sayılarında önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bununla birlikte, Üniversitemiz birçok bilimsel temelli Ar-Ge proje pazarı ya da festivallerde ödüller kazanarak adından bahsettirmiş ve bu tür etkinliklere katılımı bir disiplin haline getirmiş bulunmaktadır. Bu farkındalıkla YOBÜ, 2023 Times Higher Education (THE) da dünya üniversiteler sıralamasına giren Ülkemizdeki 61 Üniversiteden birisi olma başarısı elde etmiştir” ifadelerini kullandı.

“SOMUT İLERLEMELER KAYDETTİK”

Karadağ konuşmasının sonunda ise, “Üniversitemizin topluma katkı yönünü daha da güçlü ve gerçekçi kılmak adına bölgesel kalkınmaya yönelik misyon farklılaşmasını sağlama girişim ve çabamızla YÖK’e sunulan endüstriyel kenevir projemizle 2020 yılı başında ihtisas üniversitesi kimliğini elde etmiş, ihtisas üniversitesi sorumluluğu ile Üniversitemiz; artık ürettiği bilgiyi teknolojiyle, teknolojiyi sanayiciyle buluşturarak bölgesel kalkınmaya yönelik üniversite-sanayi işbirliklerini hayata geçirmeye ve bu temelde birçok sanayici buluşmaları ile bölgeye yatırım planlamalarında somut ilerlemeler kaydetmiştir. Üniversitemiz, 2021’e kadar stratejik planlamasını eğitim odaklı üniversite olarak belirlemişken, ihtisas üniversitesi süreçlerini yönetmesi ile 2022-2026 stratejik planlamalarını girişim odaklı üniversite olarak konumlandırmış durumdadır. Bu vesile ile şahsıma rektörlük gibi çok önemli bir görevi nasip ettiği için Allah’a hamd ve şükrediyorum. Bu görevi bize layık görüp tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Yasin Nazım Kayhan