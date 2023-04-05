Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı ve Yerköy Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından Adıyaman’da Ramazan başından itibaren şehitler hayratına verilen iftar yemeği ölüm yıl dönümü nedeniyle Alparslan Türkeş adına dağıtıldı.

“TÜRKEŞ’İN HAYRATINA DAĞITTIK”

Yozgat Ülkü Ocaklarının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendinin emir ve talimatları ile Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı ve Yerköy Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı olarak Ramazan boyunca Adıyaman Ülkü Ocaklarımız ile birlikte şehitlerimiz hayratına verdiğimiz iftar yemeğimizin 13’üncü gününü cennet mekân Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in hayratına dağıttık. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” ifadelerine yer verildi.

“İKRAMLAR DA BULUNDUK”

Yerköy Ülkü Ocakları tarafından yapılan açıklamada ise, “Cennet Mekân Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in vefatının sene-i devriyesine mütevellit Molla Hüsrev camii cemaatine ikramlar da bulunduk. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, Allah kabul etsin” şeklinde konuştu. Haber Merkezi