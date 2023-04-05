Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından depremzede vatandaşlara yönelik kanser farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası ve farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında Merkez Toplum Sağlığı Merkezi personellerinden Uzm. Dr. Damla Sebhan Bozbay ve Hemşire Canan Şener tarafından etkinlik yapıldı.

Bozok KYK Yurdu ve Diyanet Eğitim Merkezi'nde konaklamakta olan depremzede vatandaşlara yönelik kanser farkındalık çalışmaları düzenlenerek bilgilendirme yapıldı.

Katılımcılara sık görülen kanserler, kanserden korunma yöntemleri ve kanser taramaları hakkında bilgiler verildi. Gönüllü vatandaşların taramaları yapılmak üzere KETEM'de randevuları oluşturuldu.

“ERKEN TANI ÖNEMLİ”

Kanserlerin yüzde 30-50’sinin tarama ve erken tanı ile önlenebileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Damla Sebhan Bozbay, “Kansersiz bir hayat için sağlıklı yaşam ve temiz çevrenin yanı sıra kanserin farkındalığı ve erken tanı büyük önem taşıyor. Her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olan kanser önlenebilir ölüm nedenlerinin başında yer almaktadır. Bu nedenle 1-7 Nisan kanser farkındalık haftası olarak kabul edilmiştir. Kanserlerin yüzde 30-50’si tarama ve erken tanı ile önlenebilmektedir. Kanserin farkında olmak ve belirtilerin erken fark edilerek gereken tıbbi müdahalenin erken dönemde yapılması mücadelenin ilk adımını oluşturuyor. Sağlık Bakanlığının aktif olarak yürüttüğü meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanseri tarama programları ülkemizin dört yanında kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezleri (KETEM) tarafından sürdürülmektedir” ifadelerine yer verdi.

“UYARILARA KULAK VERİN”

Söylediği şikâyetlerden herhangi biri görülüyorsa ve birkaç haftadır devam ediyorsa sağlık kuruluşuna başvurmakta gecikmemek gerektiğini söyleyen Hemşire Canan Şener, “Memede ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun ele gelmesi, uzun süreli ses kısıklığı veya öksürük, iştahsızlık, zayıf veya çok yorgun hissetme, yemekten sonra hazımsızlık, yutmada zorluk, aşırı kilo kaybı veya alımı, karın ağrısı, inatçı ishal veya kabız olma, zor veya ağrılı idrara çıkma, açıklanamayan gece terlemeleri, kanlı idrar, dışkıda kan görülmesi, düzensiz adet kanamaları, burun ve diş eti kanamaları, meme kanseri her sekiz kadından birinde görülmektedir. Düzenli yapılan meme muayenesi yanında 40 yaşından sora iki yılda bir yapılan mamografi ile kanserden korunmak mümkün. Rahim ağzı kanseri için 30 yaşından sonra beş yılda bir yapılan rahim ağzından alınan sürüntü ve HPV testi kanserin erken dönemde tanısının konulmasına ve tedavisini sağlayacaktır. Rahim ağzı kanseri 40 yaş civarındaki kadınlarda gözükmektedir. Yapılan taramalar ile risk grubundaki hastalar tespit edilmektedir. Kalın bağırsak kanserinde ise dışkıda gizli kan taraması ve gerekirse kolonoskopi yapılmaktadır. Tüm bu hizmetleri KETEM merkezlerinden ücretsiz olarak alabilirsiniz” dedi.

“KORUMA YÖNTEMLERİ”

Kanserden korunma yöntemlerinden de bahseden Hemşire Şener, şu şekilde devam etti; “Kanserden korunma; birincil, ikincil ve üçüncül korunma olarak üçe ayrılabilir. Birincil korunma kanser oluşumu öncesinde dikkat edilmesi gereken durumları kapsar. Sigara kullanmamak, pasif içicilikten korunmak, alkol tüketiminden kaçınmak, egzersiz yapmak, kilo kontrolü sağlamak, meyve ve sebzeden zengin beslenmek, işlenmiş gıdalardan, doymuş ve trans yağlardan uzak durmak, güneş koruyucu (UVA ve UVB) kullanmak, solaryumdan uzak durmak, aşırı güneş maruziyetinden sakınmak, hepatit b virüsüne karşı aşılanmak birincil korunma içinde yer almaktadır. Kanser tarama programlarına katılmak erken tanı konulabilmesi ikincil korunmada yer almaktadır.” Haber Merkezi