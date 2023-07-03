İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yaz okulu açıldı. Yoğun ilginin gösterildiği yaz okuluna bu yıl 90 öğrenci kayıt yaptırdı. Talebin yoğun olması nedeniyle kayıtlar durduruldu.

İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi bünyesinde bulunan Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen yaz okulunun açılış töreni düzenlendi.

Yozgat’ta öğrencilerin verimli vakit geçirmeleri amaçlanan yaz okulu, 5 hafta sürecek. Yaz Okulunda öğrenciler hem Kuran’ı Kerim öğrenecek hem de spor aktivitelerinde bulunacak. İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, yaz okulunun 4 Ağustos tarihine kadar devam edeceğini söyledi. Nurdoğan, içerikleri dolu dolu ders ve etkinliklerle yaz okuluna başladıklarının altını çizdi.

Nurdoğan, hafta içi düzenlenecek yaz okuluna 8 -14 yaş arası 90 kız ve erkek öğrencinin katıldığını ifade etti.

Nurdoğan, geleceğin gençliğinde ahlakıyla, maneviyatıyla ve bilgi birikimiyle yer alıp, çevresine farkındalık katacak faydalı bireyler yetişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Yaz okullarıyla çocukların tatillerini dolu dolu geçirmelerini hedeflediklerini belirten Nurdoğan, “Gençler; çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları bir yaz okulu yaşayacaklar. Yaz okulları süresince oyunlar oynayacak, arkadaşlık ve kardeşlik bağlarını güçlendirecek olan çocuklarımız, nezih ortamlarda eğlenerek öğrenecek, tatillerini de hoşça geçirip unutulmayacak anlarını İYC yaz Okulu’nda yaşayacaklar. Gayemiz, öğrencilerin sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimine katkı sağlamak, yavrularımızı geleceği hazırlamaktır. İlim Yayma Cemiyeti olarak Erkek öğrenci yurdumuz, Eğitim merkezimizde Marifet okulu, Yaz okulu ve Üniversite öğrencilerimize yönelik Sahn-ı seman adlı programlarımız devam etmektedir. Öğrencilerimiz sabahtan öğleye kadar Kur'an-ı Kerim, siyer-i nebi, iman, itikat, ibadet ve benzeri konularında dersler yapacak. Öğleden sonra da sosyal faaliyetlerine yüzme, okçuluk futbol gibi spor faaliyetlerine yapacaklar. Hem öğrenecekler hem de arkadaşlık ilişkilerini geliştirip birlik beraberlik kardeşliğin çalışmalarını burada yapacaklar. Çocuklarımıza sahip çıkarak, onları her anlamda yetişmeleri için gayret edeceğiz. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi ‘Devler gibi eserler bırakacaksak, karıncalar gibi çalışmak zorundayız.’ Onun için ailelerin desteğiyle ve öğretmenler, çalışanlarımızla 35 günlük zamanı iyi değerlendirip çocuklarımıza faydalı olmaya gayret edeceğiz. Yaz okulunda; Kur'an-ı Kerim, Peygamberler Tarihi, Ahlak Dersleri, Sahabe Hayatları, Satranç, Masa Tenisi, Sinema, Tiyatro, Gezi ve Piknik gibi birçok eğitim ve etkinlik olacak” dedi.

Nurdoğan ayrıca öğrenciler için servis imkânlarının da bulunduğunu sözlerine ekledi.

Açılış programının ardından öğrenciler sınıflara dağılarak ilk derslerini yaptılar. Haber Merkezi