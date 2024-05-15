Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin atölye çalışmaları ve büyük emekleri sonucunda yayın hayatına başlayan “Genç Baskı” Gazetesi ikinci sayısını çıkardı.

Büyük bir emek ile hazırlanan, uzun süre uğraşlar verilen ve yayın hayatına başarı ile başlayan Genç Baskı Gazetesi’nin ikinci sayısı okuyucuları ile buluştu.

Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, fakülteleri bünyesinde Gazetecilik Bölümü öğrencileri tarafından çıkarılan Genç Baskı Gazetesi'nin ikinci sayısını Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar'a takdim etti.

Gazeteyi inceleyen Rektör Prof. Dr. Yaşar, öğrencileri özverili ve azimli çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarı temennisinde bulundu.

Konu ile ilgili İletişim Fakültesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Gazetecilik Bölümümüzün Haber Atölyesinde haftalardır yoğun emekle gece gündüz çalışan öğrencilerimizin hazırladığı Genç Baskı’nın yeni sayısı dopdolu içeriği, profesyonel haber dili ve tasarımıyla beğeni topladı. Bu sayıda, fakültemiz Gazetecilik Bölümü ve Haber Topluluğu tarafından yürütülen ve öğrencilerimizin köy okullarında medya okuryazarlığı eğitimi verdiği ‘İletişimciler Köy Okullarında’ adlı sosyal sorumluluk projesini manşete taşıyan Genç Baskı’da üniversiteden ve kentten haberler yer alıyor. Öğrenci topluluklarının etkinliklerine de geniş yer veren uygulama gazetemiz, Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencilerinin sesi olma hedefiyle yayın yapıyor. Türkiye’deki tüm iletişim fakülteleri uygulama gazetelerinin en başarılıları arasına giren Genç Baskı’nın yeni sayısına gazetemizin internet sitesinden ulaşabilirsiniz” denildi.