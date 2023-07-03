Kurban Bayramı’nın ardından ilk mesai gününde Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Nazif Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Fuat Fidan, Yol-İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Yaşar Durak Ayerden, Birim Müdürleri, Sendika temsilcileri ve İl Özel İdaresi personelleri ile bir araya geldi.

Bayramlaşmanın İl Özel İdaresinde geleneksel hale geldiğini belirten Genel Sekreter Nazif Yılmaz, “Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da ilk mesai günümüzde değerli personellerimiz ile bir aradayız. Her zaman söylüyoruz, biz kocaman bir aileyiz. Allah hep birlikte nice bayramlara sağlık ve huzur içinde ulaşmayı nasip eylesin. Biz Özel İdare olarak Yozgat’ımızın tamamında kalıcı hizmetler veriyoruz. Vatandaşımızın refahı için gece gündüz demeden alt ve üst yapı çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hepinize özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyor geçmiş Kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Yozgat İl Özel İdaresi üzerinde büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Yol-İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Yaşar Durak Ayerden "Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz bayramlaşma programı birlik ve beraberliğimizin büyük bir göstergesi. Kurumumuz, Yozgat’ımızın dört bir tarafına hizmet götüren bir kurum. Bizden çok hizmet bekleniyor. İmkânlarımızı, mücadelemizi, samimiyetimizi oraya koyduktan sonra başaramayacağımız hiçbir şey yok. İlimizin kalkınması için hangi hamle ve faaliyet varsa orada Özel İdare’nin harcı var. Bu hepimizin gayretleriyle oluyor. Yaptığımız ve yapacak olduğumuz hizmetlerimizde her zaman yanımızda olan desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza, Valimize, Milletvekillerimize, İl Başkanlarımıza, Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcımız, Birim Müdürlerimiz ve siz çok değerli çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşünceler ile siz değerli çalışma arkadaşlarımızın ve ailelerinizin geçmiş Kurban bayramını ayrı ayrı kutluyorum” dedi. Alpaslan Demir