Yayla Agro Gıda Marka ve Pazarlama ve İletişim Müdürü Nuray Erdoğan ve Kurumsal İletişim Uzmanı Buse Çalışkan fakülteye ziyaret ederek, öğrenci projeleri konusunda yapılan işbirliği kapsamında bilgilendirme yaptılar.

İletişim Müdürü Nuray Erdoğan Yayla Agro Gıda Marka ve Pazarlama ile alakalı şu bilgileri verdi: “Türkiye ve globalde temel gıda kategorisinde; değişen tüketici ve tüketim alışkanlıklarına uygun sağlıklı inovatif ürünler üreten, sektöründe öncü marka olmak. Daha sağlıklı bir gelecek inşa etmek için; temel gıda kategorisinde topraktan çatala, yenilikçi, ilkeli ve müşteri ihtiyaçlarını gözeten yaklaşımla, katma değerli ürünler üreten ve ulaşılabilir fiyata son tüketiciye tüm satış kanalları üzerinden sunan bir marka olmak. Sosyal bir marka olmanın sorumluluğu ve bilinciyle; günden güne bozulan dünyamızın, toprağımızın ve gelecek nesillerinin, tüm süreçlerini iyileştirmek ve değer katmak üzere tüm varlığımızla çalışmak. Kurumsal yapımız müşteri mutluluğunu önemseyen; güvenilir, şeffaf, rekabetçi, verimli, etik çalışma ilkeleri olan, takım çalışmasına önem veren, insana çevreye saygılı, ürün özgünlüğünü ve doğallığını koruyan bir çalışma motivasyonu ile oluşturulmuştur.”