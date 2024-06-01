Yayla Agro Gıda Marka ve Pazarlama ve İletişim Müdürü Nuray Erdoğan ve Kurumsal İletişim Uzmanı Buse Çalışkan fakülteye ziyaret ederek, öğrenci projeleri konusunda yapılan işbirliği kapsamında bilgilendirme yaptılar.

Yetkililer İletişim Fakültesini Ziyaret1

Milli Eğitim’den yasak geldi! Öğretmenler artık yapamayacak Milli Eğitim’den yasak geldi! Öğretmenler artık yapamayacak

İletişim Müdürü Nuray Erdoğan Yayla Agro Gıda Marka ve Pazarlama ile alakalı şu bilgileri verdi: “Türkiye ve globalde temel gıda  kategorisinde; değişen tüketici ve  tüketim alışkanlıklarına uygun sağlıklı  inovatif ürünler üreten, sektöründe öncü marka olmak. Daha sağlıklı bir gelecek inşa etmek için;  temel gıda kategorisinde topraktan çatala, yenilikçi, ilkeli ve müşteri ihtiyaçlarını gözeten  yaklaşımla, katma değerli ürünler üreten ve  ulaşılabilir fiyata son tüketiciye tüm satış  kanalları üzerinden sunan bir marka olmak. Sosyal bir marka olmanın sorumluluğu ve bilinciyle; günden güne bozulan  dünyamızın, toprağımızın ve gelecek  nesillerinin, tüm süreçlerini iyileştirmek ve değer katmak üzere tüm varlığımızla  çalışmak. Kurumsal yapımız müşteri mutluluğunu önemseyen; güvenilir, şeffaf, rekabetçi, verimli, etik çalışma ilkeleri olan, takım çalışmasına önem veren, insana çevreye saygılı, ürün özgünlüğünü ve doğallığını koruyan bir çalışma motivasyonu ile oluşturulmuştur.”

Muhabir: Alpaslan Demir