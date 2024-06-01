Sarıkaya Merkez Yeni Tandoğan Cami'nde yapılan dua programında Filistin halkı için barış ve huzur temenni edildi.

Hafız öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen programa vatandaşlarda yoğun katılım sağladı.

Müftülük tarafında program hakkında yapılana açıklamada, “Filistin'de canlarını yitiren aziz şehitlerimizin ruhlarının şad olması, yaralananların ş ifa bulması ve tüm dünya mazlumlarının zalimlerin zulmünden kurtuluşu, Filistin başta olmak üzere tüm İslam beldelerinin huzur ve sükûnu için sabah namazında yurttaki bütün camilerimizde sabah namazı ve dua programı gerçekleştirildi. Sarıkaya Merkez Yeni Tandoğan Cami'nde hafız adayı öğrencilerimiz Fetih suresini okuyup, müezzinlik ve imamet görevini ifa ettiler. Rabbimiz! Sen, mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmısın. Mahzun ve masum gönülleri her türlü zulüm, bela ve musibetten muhafaza eyle! Zulme uğrayan mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz ve inayetiz bırakma! Ya Rabbi! Bugün Filistin, Gazze ve Refah başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan, vatanları işgal edilen, camileri harap edilen, hakları ve hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle. Bizi de onlara yardımcı eyle, kardeşlerimize nusretinle zaferler nasip eyle Allah’ım. Birliğimizi ve beraberliğimizi, dirliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle. İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harim-i ismetimizi çiğnetme. Mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirtme. Ezanlarımızı susturmak, şanlı bayrağımızı indirmek isteyenlere fırsat verme Allah’ım. Ya Rab! Miracın basamağı Mescid-i Aksa’yı korumayı, bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara nasip eyle. Ümmet-i Muhammed’e birlik ve beraberlik ihsan eyle Allah’ım. Evlerinden ve yurtlarından kovulan, öz vatanlarında garip kalan bütün mazlum Müslümanlara kurtuluş nasip eyle Allah’ım. Mazlumların umudu aziz milletimizi, gariplerin yurdu cennet vatanımızı her türlü tehlikeden koru Allah’ım. Rabbimiz! Sen bizim Mevla’mızsın, kâfirlere karşı bizlere yardım eyle, zalimlere karşı bizlere yardım eyle. Azgın topluluklara karşı bizlere yardım eyle. Yüce dinimiz İslam’a bizleri hizmetkâr eyle” ifadeleri kullanıldı.

Namazın ardından hafız öğrencilere ve vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.