Bilgi İşlem Şube Müdürü Serpil Şahin ve Bilgisayar Mühendisi Nazire İçel tarafından, destek hizmetleri, sağlık hizmetleri, halk sağlığı hizmetleri, kamu hastaneleri hizmetleri başkanlıkları, 112 başhekimliği, merkez TSM, sağlıklı hayat merkezi, toplum ruh sağlığı merkezi ve halk sağlığı laboratuvarı personelleri Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi, Güvenli İnternet Kullanımı ve Sosyal Medya Bağımlılığı konuları hakkında bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Günümüzde kurumlar ve bireylerin sahip olduğu en değerli varlıkları olan bilginin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik nitelikleri bakımından sürekli korunması gerekmektedir. Koruma bir takım fiziksel ve sistemsel önlemlerin yanında bireylerin bilgi güvenliğine ilişkin tehdit ve risklerden, kurum bilgi güvenlik politika yada kurallarından haberdar olması, bu tehditlere nasıl karşı koyabileceği, olası riskleri mümkün olabilecek en düşük risk düzeyinde nasıl tutabileceği konusunda bilgilenmesiyle mümkün olabilir. Güvenliğin en zayıf halkası olarak da kabul edilen insan faktörü üzerinde çeşitli farkındalık programları uygulanması gerekmektedir. Bu programların en başında ise bilgi güvenliği farkındalık eğitimi yer alır. Bu çalışma; bilgi güvenliği temel farkındalık eğitimi için yer alması gereken ana konuları içeren temel bir eğitim programı hakkında bilgilendirme ve temel bir bilgi güvenliği farkındalık eğitim örneğini sunmayı amaçlar” ifadelerine yer verildi.