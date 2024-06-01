Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) deneme sınavında derece yapan öğrencileri makamında ağırladı.

2 Haziran’da gerçekleştirilecek olan LGS ve 8 ile 9 Haziran’da gerçekleştirilecek olana YKS sınavları öncesi deneme sınavı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen deneme sınavında dereceye giren öğrencileri Kaymakam Demir makamında misafir etti.

Gelecek planları ve meslek seçimi konusunda öğrencilerin görüşlerini alarak tavsiyelerde bulunan Demir, lise ve üniversite seçme ve meslek belirlemenin kişisel gelişimlerine katkılarının son derece önemli olduğunu vurgulayarak yapılacak olan LGS ve YKS sınavında öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.