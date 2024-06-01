1 Haziran 1967 yılında kurulan İleri Gazetesi, bugün 57 yılı geride bırakarak 58’inci yıla merhaba diyor. Yozgat’ta yarım asırdan fazla bir süreyi geride bırakan yayın hayatını, gücünü özgürlüğünden alan bir anlayışla sürdüren gazeteniz İleri, kurulduğu ilk günden bugüne çok değişti, ama bir tek şeyi değiştirmedi; Yozgat’ın ve Yozgatlının yanında olmayı, objektif kalmayı asla değiştirmedi.

HER ZAMAN BİR OKUL OLDU

İleri Gazetesi habercilikteki farklı duruşunun yanı sıra emektar isimlerin yetişmesinde de bir okul rolü üstlendi.

Yozgat’ta basın-yayın sektörü ne önemli isimler kazandıran İleri, matbaacılıktan muhabirliğe basın camiasının ihtiyacı olan isimlerin yetişmesine vesile oldu. İleri Gazetesi, sektörün maddi imkansızlıklarla mücadele ettiği süreçte kısır döngünün içinde kalmak yerine emeğe saygıyı sanata dönüştürmeyi başardı.

YOZGAT’IN EN GÜÇLÜ HABER SİTESİ

Sektörün internet üzerinden dünyaya açıldığı süreçte İleri Gazetesi bu yeniliğe kayıtsız kalmadı. 2006 yılında www.ilerigazetesi.com.tr haber sitesi ile okurlarına ulaşmaya başlayan İleri Gazetesi’ni her gün Türkiye ve dünyadan on binlerce kullanıcı takip ediyor.

Bölgenin sesini dünyaya duyuran ve Yozgat ile gurbetteki hemşehrilerimiz arasında köprü vazifesini üstlenen gazeteniz İleri, her an güncellenen haber sitesi ile birlikte internet haberciliğinin Anadolu’daki en önemli ve en fazla ziyaret edilen adreslerinden biri olmayı başardı.

İLERİ, İLKERİNDEN TAVİZ VERMEDİ!

Her zaman Yozgat’ın ve Yozgatlının tarafsız, seviyeli, ilkeli, objektif, basın, ahlak ve ilkelerine bağlı gazetesi olan İleri, sımsıkı bağlandığı bu değerlerinden asla taviz vermedi.

Çıkarlar uğruna fikir çatışmalarının yaşandığı zamanlarda bile doğrularından şaşmadan bugünlere gururla geldi.

Yozgat’ın Anadolu basınındaki gücü̈ olan İleri’nin her geçen gün daha da büyüyerek bugünlere geldiğini belirten gazetemiz sahibi Alparslan Akyüz, İleri’nin tecrübeli kadroların elinde çok daha ileriye emin adımlarla gittiğinin altını çizdi.

Yerel basının karşılaştığı zorlukların kendilerini daha güçlendirdiğini ve bu nedenle de yılmadan, usanmadan bugünlere başarı ile geldiklerini belirten Akyüz, yenilenen kadrosu ve teknolojiye ayak uyduran alt yapısı ile İleri Gazetesi’nin bölgedeki ilklere imza atmaya devam edeceğini söyledi.