Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) hibe destekleriyle hayata geçirilen yatırımların konu edildiği “Üretenle El Ele” kitabı yayımlandı. Kitapta Yozgat dahil 42 ilde hayata geçirilen 82 örnek yatırımın öyküsüne yer verildi.

Kitapta, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere mali destek olmak amacıyla hazırlanan, TKDK tarafından uygulanan Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı döneminde 42 ilde hayata geçirilen 82 örnek yatırımın öyküsüne yer verildi.

Zengin fotoğraf seçkisiyle hazırlanan eserde, hayvancılıktan kırsal sanayi tesislerine, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinden el sanatlarına, kırsal turizmden yenilenebilir enerji sektörlerine çeşitli AB standartlarındaki yatırımların hayata geçirilme süreci, istihdama, üretime ve ihracata katkıları ele alınıyor.