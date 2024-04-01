Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, Yozgat dahil 81 ilde sıcak hava dalgasının devam edeceği bildiriliyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımı konusunda uyarılar yapılıyor.

Türkiye genelinde yağış ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor. İç Anadolu'nun doğu bölgeleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz'in orta ve doğu iç kısımları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinin parçalı bulutlarla kaplı olması bekleniyor.

Sabahtan önce, Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis oluşumu gözlemlenebilirken, Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımı yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kısımları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu bölümlerinde çığ riski bulunuyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve genel olarak güney rüzgarlarının esmesi beklenirken, zaman zaman kuzey yönlerden orta şiddette esintilerin olabileceği belirtiliyor.

Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımı beklenmesi nedeniyle olumsuz koşullara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanırken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli yamaçlarında çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapılıyor.