Son olarak, Hacı Bayram Karabulut Mahallesi'nde bulunan Çapanoğlu Caddesi, Ozan ve Türkmen Sokakları'nda yol yapım çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, ilçenin gelişimine büyük katkı sağlayan bu fiziki belediyecilik çalışmalarını önemsediklerini ve sürekli olarak ilerlettiklerini belirtti.

Karaca, "İlçemizde yürütülen altyapı ve kilit parke çalışmaları yaşam kalitesini hızla artırıyor. Ekiplerimiz, kilit parke döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şefaatli'de sağlam ve sağlıklı altyapıyı oluşturduktan sonra, Çapanoğlu Caddesi, Ozan ve Türkmen Sokaklarında kilit parke döşeme işlemlerini tamamladık. Tüm vatandaşlarımıza sabır ve destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

“HIZLI BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLİYOR”

Ayrıca, belediyenin mahallelerdeki çalışmalarını hızlı ve etkili bir şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Başkan Karaca, "Her gün farklı bir mahallede çalışmalarımız devam ederken, ekiplerimiz ihtiyaç duyulduğunda hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Çalışmalarımızı planlı ve programlı bir şekilde yürüterek, hizmetin etkinliğini artırıyoruz. Daha güzel, konforlu ve güvenli yollar için hız kesmiyoruz. Vatandaşlarımıza daha modern bir yaşam sunmak için büyük bir özveri ile çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Şefaatli Belediyesi, altyapı çalışmalarıyla ilçenin yaşam kalitesini yükselterek, vatandaşlarına daha iyi bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyor. (Haber Merkezi)