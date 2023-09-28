Çankırı’nın Orta ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 50 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Olay, Çankırı’nın Orta ilçesi Tutmakçı Bayındır Yunt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen orman, itfaiye ekipleri, helikopterin desteğiyle yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü. (İHA)