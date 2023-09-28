‘Daha ferah Boğazlıyan için’

Boğazlıyan Belediyesi, ilçenin çeşitli bölgelerinde yer alan parkların yeniden düzenlenmesi amacıyla önemli bir adım atmış durumda. Parklardaki tahrip olan spor aletleri, ahşap köprüler, salıncaklar, kauçuk zeminler ve diğer oyun grupları belediye ekipleri tarafından yenileniyor. Bu çalışmalarla Boğazlıyanlı çocuklara ve yetişkinlere daha ferah ve güvenli alanlar sunmayı hedefleyen belediye, bu konuda kararlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, bu çalışmaların içeriğine ilişkin olarak şunları söyledi: "Boğazlıyan Belediyesi olarak eskimiş ve güvenlik sorunlarına yol açan oyun gruplarını yeniliyoruz. İlçemiz genelindeki tüm parkları ve yolları titizlikle gözden geçiriyor, her alanda hizmet sunmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebilmeleri için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Kauçuk zeminler, park ekipmanları, salıncaklar, kay kaylar, tahterevalliler gibi birçok park malzemesini yenileyerek vatandaşlarımıza daha güvenli ve ferah alanlar oluşturuyoruz. Bu çalışmalar Boğazlıyan genelinde devam edecek."

Boğazlıyan Belediyesi, ilçe sakinlerinin sağlıklı ve keyifli bir açık hava deneyimi yaşayabilmeleri için parklarını güncellemeye ve iyileştirmeye kararlı bir şekilde devam ediyor. (Haber Merkezi)