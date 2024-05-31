Yozgat Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulu öğrencilerinden sağlıklı tarifler projesi ve tarif kitabı.

Okul Öncesi Öğretmeni Nazlı Barış önderliğinde, Bozok Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Fatma Bolattaş Gürbüz ile Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulu 4 yaş A kelebekler sınıfında uygulanan projeye ait albüm, İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'a takdim edildi.

Bu projede çocukların sosyal becerilerinin, aile katılımlı mutfak etkinliği ile desteklenmesi amaçlandı. Sürece ilişkin projeyi hazırlayanlara, çocuklara ve ailelerine hatıra olarak kalması amaçlanan bu albüm; çocukların deneyimlerine ilişkin fotoğraflardan ve aileleri ile birlikte ürettikleri tariflere ilişkin bilgilerden oluşmaktadır.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, minik öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, projede emeği geçen herkese emeklerinden dolayı teşekkür etti.