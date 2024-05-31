Sarıkaya Namık Kemal İlkokulu tarafından balon patlatma etkinliği düzenlendi.

Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinliğe Okul Müdürü Abdullah Arkan ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Okul Müdürü Arkan, “Pazar günü yapılacak olan LGS öncesi 8. sınıf öğrencilerimizle balon patlatma etkinliği düzenledik. Balonların içerisinden öğrencilerimize hediye çekleri ve manidar sözler çıktı. Öğrencilerimiz gönüllerince eğlendiler. Öğrencilerimizin her birinin başarılı olacağına olan inancımız tamdır. Sağlam karakterleri ve davranışlarıyla daha şimdiden topluma faydalı birer birey olacaklarına emin olduğumuz yavrularımıza başarılar diliyor, öğrencilerimizi sınava en iyi şekilde hazırlayan kadirşinas eğitim kadromuza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kimisi usta, kimisi doktor, kimisi öğretmen, kimisi kasap, kimisi mühendis ama her biri 'yüreği Türk milletinin refahı için atan' birer birey. Etkinliğimize destek olarak öğrencilerimizi hediye çekleriyle ödüllendiren ilçe esnaflarımıza teşekkürü borç biliriz” dedi.