AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgatlı vatandaşlara teşekkür edip Yozgat için daha çok çalışacaklarını vurguladılar.

“YOZGAT KAZANDI”

Milletvekili Akgül teşekkür mesajında, “Türkiye Yüzyılının 100. Yılında ‘Türkiye Yüzyılı İçin; Doğru Zaman Doğru Adam’ parolasıyla çıktığımız kutlu yolda milletimizin büyük bir teveccühünü alarak bir seçim dönemini daha tamladık. İl Başkanımız, İlçe Başkanlarımız, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımız, İl Genel Meclisi ve belediye meclisi üyelerimiz, ana kademede görev alan değerli yönetim kurulu üyelerimize, mahalle başkanlarımız, sandık müşahitlerimiz ve muhtarlarımız; 14 Mayıs seçim sürecinde özverili ve fedakâr çalışmalarınız hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor bir oyla destekleyen AK Partimizi yine birinci parti olarak meclise gönderen değerli hemşehrilerime ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli dava ve yol arkadaşlarımız, Değerli Hemşehrilerim; Yozgat'ımız için daha çok çalışacağız, daha çok hizmet üreteceğiz. Dün olduğu gibi bugün de Yozgat ortak paydasında birlikte olmaya devam edeceğiz. Gazi Meclis' imiz TBMM'de sizlere layık olmayı sürdüreceğiz. 14 Mayıs’ta Türkiye kazandı, Yozgat kazandı” ifadelerini kullandı.

“YÜKÜMÜZ AĞIR, SORUMLULUKLARIMIZ BÜYÜK”

Memleket aşkı ve hizmet sevdasıyla çalışacağını dile getiren Milletvekili Şahan ise, “Seçim süreci boyunca bizleri can-ı gönülden bağırlarına basan, mitinglerimize olağanüstü katılımda bulunan, sevgisi ve ilgisiyle seçim çalışmalarımıza büyük destek veren, evlatlarına sahip çıkan memleket sevdalısı Bozok Yaylası’nın yiğit insanlarına, yılmadan, usanmadan azim, inanç ve kararlılıkla çalmadık kapı bırakmayan, gönüllere dokunan, kader birliği ettiğimiz kıymetli dava ve yol arkadaşlarıma, memlekete hizmet davamızın yılmaz temsilcileri, dava şuuru ve memleket sevdası ülküsüyle partimizin sancaktarlığını yapan il ve ilçe teşkilatlarımızın ana kademe, kadın ve gençlik kollarımıza, dava ve yol arkadaşlarımıza çalışmaları, gayretleri ve mücadeleleri çok teşekkür ediyorum. Yükümüz ağır, sorumluluklarımız büyük. Yolumuz uzun, davamız kutsi. Rabbim, beni sizlere ve kutlu davamıza mahcup etmesin. Sizlere hizmetkâr kılsın. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin. Memleket aşkı ve hizmet sevdasıyla. Haydi, Bismillah!” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan