Başkan Delibaşı, “Sendikamız tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bir başvuru yapılarak sözleşmeli iken kadroya geçirilen Aile ve Sosyal Destek Uzmanlarının atandıkları kadrolar nedeniyle yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi istendi” dedi.

Delibaşı yaptığı açıklamada; “Başvuruda söz konusu personelin kadroya geçişle birlikte hizmet sınıfların da Genel İdari Hizmetler olarak belirlendiği, mali ve özlük haklar yönünden de iş ve meslek danışmanının hakları üzerinden eşleştirme yapıldığına dikkat çekildi. Bu durum nedeniyle kadroya geçişleriyle birlikte maaşlarının çok düşük kaldığı, görev tanımları yönünden de muğlaklık bulunduğu ifade edildi. Kendileri ile aynı işi yapan meslektaşlarından mali, sosyal ve özlük hakları yönünden dezavantajlı duruma düştükleri kaydedildi. Başvurumuzda Aile ve Sosyal Destek Uzmanları İçin ihdas edilen kadro ile mevzuatta yer alan emsal kadrolar arasında oluşan adaletsizliğin giderilmesi istendi. Mali-sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından gerekli düzenlemelerin yapılarak ilgili personelin lisans eğitimlerine uygun kadrola atanması, hizmet sınıfı yönünden ise sağlık hizmetleri sınıfına alınmaları istendi” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir