Çekerek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yunus Emre Mahallesinde yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmaları devam ediyor.

Mevcut Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Eyyüp Çakır, çalışmaları yerinde inceledi.

Daha önce yapılan 170 metre uzunluğundaki beton kanal vatandaşların ulaşımını engellediği ve kötü kokuya sebep olduğundan dolayı yağmur suyu ve kanalizasyon hattı belediye tarafından yeniden yapılıyor.

Yapılan işleri yerinde inceleyen başkan Çakır, “Gidilecek çok yolumuz, yapılacak çok işimiz var. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Yunus Emre Mahallemizde yapımı devam eden Yağmur Suyu ve Kanalizasyon hattı çalışmalarını yerinde inceledik. Mahallemizde bulunan yaklaşık 170 metre uzunluğunda daha önce yapılan yağmur sularının Çatakkaya deresine iletilmesi için mevcut yol kotundan yüksek yapılan beton kanal vatandaşlarımızın ulaşımını engellediği ve kötü kokuya sebep olduğundan dolayı yağmur suyu ve kanalizasyon hattını yol seviyesi altına alarak vatandaşlarımızın sorunlarını gideriyoruz. İlçemiz için altyapı sorunlarını tespit ediyor, çözüme kavuşturuyoruz. Mahallemize şimdiden hayırlı olsun” şeklinde konuştu.