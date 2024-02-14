MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 16. ve son etap olarak adaylıkları kesinleşen 33 ilçe, 19 belde belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, “Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 16. ve son etap olarak adaylıkları kesinleşen 33 İlçe, 19 Belde Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 52 adayımızın isim listesi aşağıdadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

MHP tarafından Boğazlıyan Belediye Başkan Adayı Celalettin Öztürk, Çekerek Belediye Başkan Adayı Üzeyir İnce ve Saraykent Belediye Adayı Ahmet Köroğlu olarak belirlendi.