Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevine İİBF İktisat Teorisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Dr. İbrahim Doğan atandı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Dr. Tansel Hacıhasanoğlu görevi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Teorisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Doğan’a devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, görevlerin bayrak yarışı ve nöbet olduğuna dikkat çekti.

Rektör Yaşar, kuruluşundan bu yana İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin kurumsal adımlar atmasında özverili çalışmaları ve dekanlık görevi zarfında fakülteye sunmuş olduğu katkılardan dolayı şahsı ve üniversitesi adına Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu’na teşekkür etti.

Yaşar, görevi devralan Prof. Dr. İbrahim Doğan’a yeni görevinde başarı temennilerinde bulunarak İİBF özelinde önemli hizmetlerde bulunacağına inancının tam olduğunu söyledi.