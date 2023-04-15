Ramazan Bayramı'ndan sonra açılması planlanan Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının geçtiği Yozgat’ta heyecanlı bekleyiş başladı.

Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattındaki çalışmalarda sona gelindi.

Ramazan Bayramı'ndan sonra açılması planlanan YHT projesi ile Sivas-Yozgat-Ankara arasındaki ulaşım süresi 2 saate düşecek. Yüksek hızlı tren hattında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor.

YHT projesinde 926 adet sanat yapısı, 49 adet tünel, 49 adet viyadük, 217 adet alt-üst geçit, 611 adet köprü ve menfez yer alıyor.

Hızlı tren hattının geçtiği Yozgat’ta da vatandaşların heyecanlı bekleyişi başladı. Vatandaşlar bundan sonraki yolculuklarını daha konforlu yapacaklarına inanıyor. Hızlı tren ile ilgili bir açıklamada bulunan vatandaş, "Devletimize, milletimize hizmet edenlere candan gönülden teşekkür ediyoruz. Emeği geçen bütün mühendislerimiz olsun, işçilerimiz olsun, hepsinin emeği vardır bu eserlerinde. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu yatırımların daha iyisini, daha güzelini, daha fazlasını bu ülke hak ediyor" diye konuştu.

Daha önce ulaşımda sorun yaşayan vatandaşlar hızlı trenin ulaşımı daha da kolaylaştıracağını düşünüyorlar. Farklı şehirlerde yaşayan Yozgatlı vatandaşlar da memleketi Yozgat'a hızlı trenle daha rahat gitmek istiyor. İHA