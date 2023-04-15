Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımını sürdüren ve tarım sektörüne büyük katkılar sunan Çelikel Tarım, istihdam hedefine ulaşmasında büyük bir fırsat sunacağını söyledi.

Başkan Coşar yaptığı açıklamada, “Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alacak fabrikası için ana kadrosunu oluşturacak kaynakçı, montajcı ve makine operatörü pozisyonlarında özel olarak yetiştirilecek 35 kişilik bir ekip kuruyor. Eğitim sürecini Konya’da bulunan fabrikasında gerçekleştirecek Çelikel Tarım, konaklama ve ulaşım ücretlerinin de karşılanacağını paylaştı. Başvuru yapmak ya da detaylı bilgi almak için iletişime geçebilir veya belediyemizi ziyaret edebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi