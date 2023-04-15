Bayram ikramlıklarında merdiven altı üretimden uzak durulması gerektiğini belirten Başkan Altın, "Vatandaşlar, merdiven altına yönelip sağlığından olmamalı” dedi.

Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte merdiven altı üreticilerinin yeniden iş başında olduğunu belirten Altın, “Hayat pahalılığından faydalanan merdiven altı üreticileri yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte kalitesiz ve fason ürünleri piyasaya daha çok sürmeye başladı. Bayram için alışveriş yapacak olan vatandaşlarımız pahalılıktan kaçmak için merdiven altına yönelip sağlığından olmamalı” şeklinde konuştu.

“MİSAFİR İKRAMSIZ GİTMEZ”

Ramazan Bayramı için alışveriş yapacak vatandaşlar için son zamanlarda gittikçe artan merdiven altı ürünlere karşı uyarıda bulunan Altın, “Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan fiyatlar vatandaşlarımızın alım gücünün düşmesine neden oldu. Ancak misafirperverliği ile bilinen milletimiz borçla da olsa bayram alışverişi yapıp evine gelen misafirini ikramsız göndermez. Ancak kolonya, şeker, tatlı, çikolata ve benzeri gibi ikramlık ürün alacak olan vatandaşlarımız daha ucuza alışveriş yapma arayışına girerken merdiven altı üreticileri de vurgun yapma peşinde. Piyasada özellikle gıda ürünleri başta olmak üzere konfeksiyondan ayakkabıya, temizlik ürünlerinden kozmetik sektörüne kadar birçok ürünün taklitleri arttı. Bu ürünlerin ne kadar sağlıksız ve hijyen dışı olduğu aşikar. Gıda boyalı şekerlemeler, içerisinde şeker yerine şurup barından tatlılar, ucuz kumaş boyaları ile kanserojen madde içeren bazı tekstil ürünleri vatandaşın sağlığını tehdit ediyor” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi