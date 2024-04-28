Yozgat, Türkiye'de tarımsal alan bakımından önde gelen illerden biri olarak dikkat çekiyor ve ülke genelindeki tarım arazilerinin büyük bir kısmını oluşturuyor.

5.4 milyon dekarlık tarım arazisiyle Yozgat, çeşitli ürünlerin yetiştirilmesine imkan sağlıyor. Sanayi ve tarımın önemli bir bileşeni olan Yozgat, birçok ürünün Türkiye'deki üretiminde öncü konumda bulunuyor. Türkiye genelindeki tarım alanlarının toplamı 239.4 milyon dekar iken, bu alanın önemli bir bölümü Yozgat gibi tarım açısından zengin illerde bulunuyor.

Agrimetre'nin verilerine göre, Türkiye'deki en çok tarım alanına sahip olan 10 şehir arasında Yozgat da yer alıyor. Çorum, Eskişehir, Afyon, Diyarbakır gibi şehirlerle birlikte Yozgat, 6.1 milyon dekarlık tarım alanıyla ülke genelindeki tarım potansiyeline önemli katkı sağlıyor. Bu verilere göre en fazla tarım alanına sahip şehirler arasında Yozgat, önemli bir konuma sahip.