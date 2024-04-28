TOKİ, Türkiye genelinde toplam 391 farklı arsayı satışa sunuyor.

İlan.gov.tr üzerinde yayımlanan duyuruya göre, açık artırmaya çıkarılacak arsalar şu illerde bulunmaktadır: Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Konya, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muş, Muğla, Niğde, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Uşak ve Yalova.

Müzayede, 8 Mayıs 2024 saat 10.30 ile 9 Mayıs 2024 saat 10.30 arasında gerçekleştirilecek. Katılımcılar, toplantıdan önce Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Şubesi'ndeki IBAN numarasına belirli bir miktar teminat ödemesi yapmak zorunda kalacaklar.

Arazi ihalelerine katılmak için gereken tahmini fiyatlar şu şekildedir: Her bir arsanın tahmini değeri 0 ile 500.000 TL arasında ise, ayrı ayrı 15 bin TL; tahmini değeri 500.001 ile 2.500.000 TL arasında ise, her bir arazi için ayrı ayrı 75 bin TL olarak belirlenmiştir.