Bu nedenle, enerjinin yerinde, zamanında ve makul fiyatlarla temin edilmesi kalkınma için önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu doğrultuda, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak ülkelerin gelişmişlik durumuna katkı sağlarken, diğer yandan Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesinde lider kuruluş olan Devlet Su İşleri bu çerçevede Boğazlıyan’a da yaptığı yatırımlarla da mümbit toprakları su ile buluşturmaya devam ediyor.

Akça HES'in çalışmaları tamamlandı. 6,55 megavat kurulu güce sahip olan Akça HES, Derebucak Barajı iletim hattı üzerinde ve Derebucak İlçesi Akçabelen Mahallesi sınırları içerisinde bulunuyor. Projenin kabul çalışmaları ise hala devam ediyor. Tamamlanması hedeflenen Akça HES, yaklaşık 10.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayarak ekonomiye 70 milyon lira katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu sayede, üretim ve kalkınmanın devamlılığı için önemli olan enerji ihtiyacı kesintisiz bir şekilde karşılanacak. Hidroelektrik enerjinin sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak önemini vurgulayan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Akça HES gibi projelerin ülkemiz için büyük bir potansiyel taşıdığını belirtiyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki ekonomik ve sosyal yaşamın da olumlu etkileneceği düşünülüyor. Ayrıca, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak çevreye daha az zarar verilmesi ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefleniyor.

Akça HES, ülkemizin sürdürülebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımların bir örneği olarak öne çıkıyor. Hidroelektrik enerji, hem yenilenebilir olması hem de ülkemizde bol miktarda bulunması nedeniyle önemli bir potansiyele sahip. Bu doğrultuda, benzer projelerin hayata geçirilmesiyle ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Diğer yandan Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesinde lider kuruluş olan Devlet Su İşleri bu çerçevede Boğazlıyan’a da yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya devam ediyor.

Uzunlu Barajında çalışmalar devam ederken, tamamlandığında milli ekonomiye 106 Milyon 986 bin lira katkı sağlaması hedeflenen proje ile 80 bin dekar zirai arazinin modern borulu şebeke sistemi ile sulanması sağlanacak. Bölgede hasretle beklenen Oğulcuk Barajı’nda çalışmalar da devam ediyor.

Boğazlıyan’ın can damarı olan ve 1978 yılında yapılan Uzunlu Barajının kapalı basınçlı sisteme geçmesi ile birlikte 80 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesinde lider kuruluş olan Devlet Su İşleri bu çerçevede Boğazlıyan’a da yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya devam ediyor.

Son yıllarda yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Bölgede hasretle beklenen Oğulcuk Barajı’nda çalışmalar devam ediyor. Oğulcuk Barajı’nda depolanacak 15.98 milyon m³ su ile 18.720 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak.

Temelden yüksekliği 30,50 metre ve su depolama kapasitesi 15,98 milyon m3 olan Boğazlıyan Oğulcuk Barajı’nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 10 milyon 41 bin 957 lira katkı sağlanması hedefleniyor. Haber Merkezi