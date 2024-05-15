Türk Eğitim Sen, sözleşmeli öğretmen istihdamında sözlü sınav uygulamasına ilişkin yeni düzenlemenin iptali için Danıştay'a dava açtı.

Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, sözleşmeli öğretmen alımında sözlü sınav uygulamasına ilişkin yeni düzenlemeye karşı Danıştay’a itirazda bulunduklarını söyledi.

Başkan Kabayel yaptığı açıklamada, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in dün Resmi Gazete'de yayımlandığı; ilgili yönetmeliğe "Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirlenir" hükmünün eklendiğini ifade etti.

Kabayel açıklamasında, "Sözlü sınav sisteminin objektif ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmadığı, her türlü suistimale, ayrımcılığa, adam kayırmacılığa açık olduğu ve denetlenmesi imkansız bir sınav şekli olduğu" ileri sürüldü” dedi.

Kabayel şu ifadelere yer verdi: "Türk Eğitim Sen olarak 14 Mayıs 2024 tarih ve 32546 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi ile 3 Ağustos 2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğe eklenen ‘Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenir’ hükmünün öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali ile dava konusu düzenlemenin dayanağını oluşturan 14 Eylül 2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 4. maddesinin ikinci fıkrasının somut norm denetimine tabi tutulmak üzere Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi talebiyle Danıştay 2. Dairesinin 2024/1725 E. sayılı dosyası ile dava açtık.”