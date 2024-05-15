Dünya genelinde her yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşirelik Haftası Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, fakülte dekanları öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Türk Hemşireler Derneği Yozgat İl Temsilcisi Arş. Gör. Dr. Aybike Bahçeli, Yozgat Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhemşiresi Zeynep Çiçek yaptıkları konuşmalarda hemşirelik mesleğinin önemi ve kutsallığına vurgu yaptı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat konuşmasında hemşirelik mesleğinin toplumların sağlığı ve refahı için hayati önem taşıdığını belirtti.

Prof. Dr. Polat hemşirelerin sağlık için gerekli yaşam gücü olduğuna dikkat çekerek “Ancak dünya çapındaki sağlık sistemlerimiz değerli bir kaynak olan hemşireliğe değer verme, koruma, saygı gösterme ve yatırım yapma konusunda ne yazık ki yetersiz kalmış ve başarısız olmuşlardır. Dünya hemşirelere görünmez ve tükenmez bir kaynak muamelesi yaparak yanlış bir şekilde onları yok saymaktadır. Hemşirelerin ve küresel sağlığın geleceği için artık buna son verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Evren Yaşar Hemşirelik Haftasını kutlayarak başladığı konuşmasında tıp hekimi olarak hekimlik mesleğinde kariyer hedeflerine ulaşmada katkı sağlayan meslek grupları içinde hemşireler olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Yaşar merhamet, özveri, sabır, bilgi ve şifanın hemşirelik mesleğinin yapı taşlarını oluşturduğuna dikkat çekerek hemşirelik mesleğini insanlık altyapısının temelinden gelen önemli meslek dalı olarak nitelendirdi.

Rektör Prof. Evren Yaşar konuşmasının devamında, “Hemşirelik bir yaşam biçimidir. Bizler en yakınımızdakileri bile hemşire olarak tanımlıyoruz. En acılı durumdan kurtulmak içinde kendimizi hemşirelere emanet ediyoruz. Bu bakımdan hemşireliği sadece meslek tanımı olarak ifade etmekten öte insan tarifinin kendisi olarak tanımlamak çok daha doğru olacaktır. Geleceğe yön veren mesleki değişim ve dönüşümler ışığında görülüyor ki hemşirelik hiç ölmeyecek bir meslek. Tıp doktoru olarak şunu ifade etmem gerekir ki bir çok branş değişmek ya da teknolojiye yenilmek zorunda kalırken saf ve iyi insan elini temsil eden hemşirelik mesleği insanlık var oldukça yaşatılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Hemşirelik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gülten Koç “Hemşirelerimiz Geleceğimiz” “Bakımın Ekonomik Gücü”, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sergül Duygulu “Hemşirelik Hizmetlerinin Ekonomik Gücü” ve Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatoş Korkmaz “Hemşirelik Bakımı Görünür Kılma” konularında katılımcıları bilgilendirdi.