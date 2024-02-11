12-18 Şubat tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak olan milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Beytullah Kayışdağ ile tüm güreşçilere başarı dileyen Vali Özkan, “Rabbim gücünüze güç katsın, sırtınız yere gelmesin” dedi.

RIZA KAYAALP KİMDİR

Rıza Kayaalp (10 Ekim 1989, Yozgat), Türk grekoromen güreşçi.

Yozgat'ın Kavurgalı Köyü’nde 10 Ekim 1989 tarihinde işçi ailenin 6. son beşiği olarak dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gözetiminde grekoromen stilde güreşe başladı.

İlk uluslararası madalyasını yıldızlar kategorisinde 2005 yılında Arnavutluk Tiran şehrinde 100 kiloda tüm rakiplerini yenerek Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olarak kazandı.

Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne transfer olarak Olimpiyat Şampiyonu olan Mehmet Akif Pirim’in gözetimde hem sporda hem de eğitim alanında hızla basamakları tırmanan Kayaalp, 2006 yılında lisesinden mezun olduktan sonra, Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazanarak bu okuldan mezun oldu.

BEYTULLAH KAYIŞDAĞ KİMDİR

Beytullah Kayışdağ 1999 doğumlu, Türk güreşçi. Ankara ASKİ Spor Kulübünde grekoromen stilde 97 kiloda kariyerini sürdürmektedir.

İspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenen 2019 Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda Beytullah Kayışdağ, bronz madalya kazandı. Bronz madalya için Polonyalı Gerard Kurnichak ile karşılaşan Beytullah, mücadeleden 4-2 galip ayrılarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen 2019 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda Beytullah Kayışdağ, Macar Aleks Szoke ile 1-1 berabere kalmasına rağmen, son puanı almasından dolayı maçın galibi ilan edilerek dünya üçüncüsü oldu.

Konya'da Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda grekoromen stil 97 kilo üçüncülük müsabakasında Tacik Mirzoamin Safarov'u 8-0 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya kazandı.