Kentsel Dönüşüm projesinin ilk etabını hazırladıklarını belirten Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, projeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayına sunduklarını söyledi.

Başkan Coşar, “Proje ile içerisinde yeşil alanları, parkı, oyun ve spor alanları bulunan kaliteli ve modern yeni yaşam alanları oluşturacağız” dedi.

Coşar yaptığı açıklamada, “İlçemizi güzelleştirecek ve tüm mahallelerimize değer katacak vizyon projelerimiz ile kıymetli hemşehrilerimizle her zaman bir arada olacağız. İlçemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.