Yozgat kaplanı rekor peşinde! Yozgat kaplanı rekor peşinde!

Kentsel Dönüşüm projesinin ilk etabını hazırladıklarını belirten Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, projeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayına sunduklarını söyledi.

Bakanlığın Onayına Sunuldu1

Başkan Coşar, “Proje ile içerisinde yeşil alanları, parkı, oyun ve spor alanları bulunan kaliteli ve modern yeni yaşam alanları oluşturacağız” dedi.

Bakanlığın Onayına Sunuldu

Coşar yaptığı açıklamada, “İlçemizi güzelleştirecek ve tüm mahallelerimize değer katacak vizyon projelerimiz ile kıymetli hemşehrilerimizle her zaman bir arada olacağız. İlçemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Alpaslan Demir