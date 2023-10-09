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Teknolojik aletlerin kullanımının yaygınlaşmasıyla cep, telefonu, tablet ve çeşitli iletişim araçları neredeyse her eve girmeye başladı.

Yozgat’ta da günümüzde birçok işin yapımını kolaylaştıran ve insanlara rahatlık sağlayan teknolojik aletler, kitap okumayı sevenlere de çeşitli hizmetler sundu. Son yıllarda kitap okuma tabletlerinin rağbet görmesi ise basılı kitaplara olan ilgiyi azalttığı düşüncesini tartışılan bir konu haline getirdi. Kitapçı ve sahaflardaki satış rakamlarında çok fazla bir değişiklik olmadığını ifade eden esnaf, “Basılı kitap alma sayısı ne arttı ne de azaldı ama artması gerekiyor çünkü genç nüfusumuz çok fazla” dedi.



“KİTAP OKUMA ORANIN ÇOK DÜŞMEMESİNDE ETKİLİ”

Kitap satışı yapan esnaflar, kitap okuma sayısının düşmemesinde gençlik edebiyatı olarak tabir edilen kitapların da etkili olduğunu söyledi.

Teknoloji ile birlikte e-kitap kullanımının da arttığını dile getiren esnaflar, “Fiziksel olarak gelip buradan kitap alma düzeyinde çok dramatik değişiklik yaşamadık. Dramatik değişiklik yaşamadık derken, hem pozitif hem negatif anlamda dramatik değişiklik yaşamadık diyorum. Ne arttı ne de çok azaldı ama artması gerekir çünkü genç nüfus çok yüksek. Bir sürü yeni kitap çıkıyor, bir sürü yeni yayın çıkıyor, etrafta reklamlar dönüyor, yeni yazarlar ortaya çıkıyor ya da eski yazarların güzel kitapları ortaya çıkıyor. Kitap okuma düzeyinin değişmemesinin bir sebebi de, okullarda artık okumaya daha çok önem veriliyor. Yeni nesil sorularla beraber okuma ve anlama yeteneği çok daha büyük önem kazandığı için kitap okuma sayısı biraz düşmedi onu söyleyeyim. Şimdi gençlik edebiyatı olarak bu e-kitap tabir ettiğimiz kitaplar geldi. O e-kitaplar bu oranın çok aşırı dramatik düşmemesinde etkili. Genç kuşakta sosyalleşmenin bir aracı e-kitaplar oluyor, bu yüzden olumlu yansıyor. Hani en azından kitaptan bahsediyorlar. İyidir ya da kötüdür diye yargılamadan kitaptan bahsediyorlar. Çocuklar orada bir kitaptan bahsettikleri için o sohbete katılmak isteyen bir başka arkadaşları daha bahsedilen kitabı okuyor. O sayede de kitap okuma sayısında dramatik bir değişiklik yaşanmıyor” dedi. (Haber Merkezi)