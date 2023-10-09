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Kadışehri Kaymakamlığına atanan Tahir Ardal görevine başladı. Kaymakam Tahir Ardal, kaymakamlık binası önünde kurum amirleri tarafından karşılama töreni ile görevine başladı.

TAHİR ARDAL KİMDİR?

Aslen Rizeli olup 1998 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümünden 2020 yılında mezun olan Tahir Ardal bir müddet avukatlık yaptıktan sonra 2022 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 111. Dönem Edirne Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

İl Merkez Stajını Edirne’de, Teftiş Stajını Iğdır ili, Aralık ve Karakoyunlu ilçelerinde tamamladı. 06.02.2023 tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen depremler nedeniyle 21.08.2023 tarihinden itibaren Adıyaman ilinde Koordinatör Kaymakam olarak görevlendirilmiş olup; İçişleri Bakanlığının 28.09.2023 tarihli Bakanlık Makamının onayı ile 09.10.2023 tarihinde Kadışehri’nde görevine başladı.

Kamu Hukuku üzerine yüksek lisans yapıyor olup iyi derece İngilizce bilmektedir. (Haber Merkezi)