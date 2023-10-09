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Ekinci, ilçenin üst yapı çalışmalarını yakından incelemek ve vatandaşların daha iyi bir yaşam kalitesi elde etmelerine katkı sağlamak amacıyla sahada aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Ekinci, üst yapı çalışmalarının sürdüğü bölgelerdeki vatandaşların yaşam konforunu artırmak ve altyapı sorunlarına çözüm getirmek için ekiplerle birlikte yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirtti.

İlçenin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen çalışmaların önemine vurgu yapan Ekinci, "Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Altyapı ve üst yapı çalışmalarımızın ilerlemesi, ilçemizin daha modern ve yaşanabilir bir yer olmasına katkı sağlayacak" dedi.

“FİKİRLERİ HER ZAMAN YOL HARİTAMIZ”

Vatandaşlar ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ekinci, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirten Ekinci, “Bizim en büyük yatırımımız hemşehrilerimizle olan gönül bağımızdır. İmamhatip, Çekerek ve Dr. Şevket Bağcı Caddelerimizdeki çalışmalarımızı hemşehrilerimizle inceledik. Hemşehrilerimizin fikri her zaman bizim yol haritamızdır” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)