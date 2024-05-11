Sorgun Müftüsü İsa Yaykın, Engelli Koordinatörü Arif Yılmaz ve cami görevlileri ile birlikte ilçede bulunan Engelliler Derneğine nezaket ziyaretinde bulundu.

Müftü Yaykın, ziyarette her insanın engelli adayı olduğu, böyle özel ve anlamlı günlerde yapılan ziyaretlerin moral ve motivasyon açısından önemli olduğunu söyledi.

Yaykın, engellilerin özellikle müftülüğün hizmetlerini ilgilendiren alanlarla ilgili taleplerini, isteklerini, görüşlerini ve önerilerini dinlendi.

Engelliler Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, Müftü İsa Yaykın ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.