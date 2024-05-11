Samsun’da yetişen salep, göl soğanı, kum zambağı gibi bitkiler ile il genelinde görülen Anadolu dağ turnası, su samuru, porsuk gibi hayvanlara zarar vermenin cezası 387 bin TL’den başlıyor.

Türkiye’de nesli tehdit ve tehlikede olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması esas alınıyor. Bu kapsamda Samsun’da nesli tehlike altında olan ya da nadir olan salep, göl soğanı, kum zambağı, Samsun lohusaotu (Aristolochia Samsunensis), telli turna, su samuru, şah kartal, Anadolu dağ turnası, porsuk ve alacasansar gibi birçok bitki ve hayvan bulunuyor. Biyolojik çeşitliliğin sürmesi için korunan bu bitki ve hayvanlara zarar veren kişilere ise Çevre Kanunu maddeleri gereğince 387 bin 141 TL idari para cezası kesiliyor. Ceza miktarı biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, özel ve korunan çevreleri koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlar için 1 milyon 936 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Samsun’da 147 endemik bitki ve 7 hayvan bulunuyor

Ayrıca “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Projesi” kapsamında Samsun’da 147 damarlı bitki, 1 memeli hayvan ve 6 balık türü olmak üzere toplamda 154 endemik tür bulunuyor. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Projesi kapsamında Samsun il sınırlarında bin 784 damarlı bitki (147 tanesi endemik), 51 memeli hayvan (1 tanesi endemik), 365 kuş türü, 29 balık türü (6 tanesi endemik), 12 sürüngen, 9 iki yaşamlı, 376 tohumsuz bitki ve 382 omurgasız hayvan türü tespit edildi. Ayrıca Hacıosman Ormanı gibi endemik türlülerin sıklıkla yaşadığı birçok yer de Bölge Müdürlüğü tarafından ‘korunan alan’ olarak muhafaza ediliyor ve sadece bilim adamlarının girişine izin veriliyor.

15 tabiat alanı koruma altında

İl genelinde 15 adet korunan alan bulunuyor. Hacıosman Ormanı, Çalkaya Takım Şelaleleri, Amazon Tabiat Parkı, Bayraktepe Tabiat Parkı, Sarıgazel Tabiat Parkı, Şahinkaya Kanyonu, Vezirsuyu Tabiat Parkı, Kızılırmak Sulak Alanı, Ladik Gölü Sulak Alanı, Yeşilırmak Sulak Alanı, Bafra Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Terme Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Gelemen Sülün Üretme Merkezi ve Terme Sülün Üretme Merkezi ve Kunduz Geyik Üretme Merkezi olmak üzere il sınırları içerisinde 68 bin 816,53 hektar alan korunuyor.