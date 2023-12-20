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Sivas kent merkezinde sabah saatlerinde oluşan sis, görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü.

Sivas’ta sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü. Kentte yaşayanlar güne sis altında uyandı. Şehir merkezinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Tarihi kent meydanında bulunan Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserleri sisin arasında adeta kayboldu. Sis ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı. Sis ilerleyen saatler de kayboldu.

Görüş mesafesinin düştüğünü dile getiren Şükrü İlaslan, “Sabah uyandığımda sis bayağı fazlaydı. Görüş mesafesi düşüyor, insanların çalışmasına engel oluyor. Araç sürücüleri dahil birçok kesime zararı oluyor. Havanın sisli olması bizleri olumsuz etkiliyor” dedi.